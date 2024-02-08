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Учеба

Весенние каникулы пензенских школьников не должны сократить

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Зимние каникулы для пензенских школьников начались раньше и закончились позже. Это произошло из-за сложной эпидемиологической ситуации. Дети отправились отдыхать 25 декабря, а вернулись за парты 15 января. Вместо 10 дней они не посещали школы 3 недели.

В связи с этим у родителей возник закономерный вопрос, будут ли сокращены весенние каникулы (23-31 марта) из-за удлинения зимних, ведь ученикам нужно наверстать упущенное.

Соответствующий запрос редакция сетевого издания «ПензаИнформ» направила в Министерство образования Пензенской области. 8 февраля пришел ответ.

«Общеобразовательная организация вправе внести изменения в ранее утвержденный годовой календарный учебный график. При этом необходимо обеспечить выполнение норм санитарного законодательства, в соответствии с которым продолжительность каникул должна составлять не менее 7 календарных дней», - рассказал министр образования Алексей Комаров.

Таким образом, сокращения весенних каникул не предусмотрено.

Ранее все способы догнать школьную программу перечислил представитель областного министерства образования, отвечая на соответствующий вопрос обеспокоенных родителей в телеграм-канале PenzaInform.

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