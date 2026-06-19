В Пензенской области 4 девятиклассников удалили с ОГЭ

Учеба

В Пензенской области 4 девятиклассников удалили с ОГЭ
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19 июня, в последний основной день основного периода проведения ОГЭ в 2026 году, когда девятиклассники сдают предметы по выбору, стало известно, сколько нарушений было допущено выпускниками на экзаменах.

С начала основного периода с ОГЭ были удалены 4 человека - трое с русского языка, один с информатики, сообщили в областном министерстве образования.

В Башмаковском районе девятиклассник пронес на экзамен телефон. В Пензе (2 случая) и Земетчинском районе у выпускников заметили шпаргалки.

На ЕГЭ в этом году с начала основного периода было составлено 3 протокола о нарушении порядка экзамена. В двух случаях нарушения допустили организаторы проведения экзамена (Пенза и Вадинский район), в одном - одиннадцатиклассник (Пенза).

У юноши, сдававшего биологию, заметили справочные материалы.

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