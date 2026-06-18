Названо самое сложное слово на ЕГЭ по русскому языку в 2026 году

Самым сложным словом для сдающих ЕГЭ по русскому языку в 2026 году стало «преддверие». Об этом сообщают федеральные СМИ со ссылкой на руководителя комиссии по разработке КИМ Романа Дощинского.

По словам эксперта, в данном случае проявилась прямая зависимость знаний от словарного запаса. Он посоветовал школьникам больше читать и расширять лексикон.

При этом в целом итоги испытаний в части орфографии и пунктуации оказались лучше, чем в прошлом году. Процент выполнения задания 27 (сочинение) стабилен, по содержательным критериям оценка не зависит от сложности предложенных текстов и их авторов.

По стране средний балл по русскому языку выше - 63,06 (год назад было 60,68), отметили в Рособрнадзоре. Число сдававших тоже увеличилось - с 638 000 человек до почти 662 000.

Доля получивших больше 61 балла выросла по сравнению с прошлым годом на 17,5% - такой результат показали 375 600 сдававших.

В Пензенской области в основной день ЕГЭ писали 4 965 человек. Средний тестовый балл - 63,9 (в 2025 году - 61,9). 60% выпускников получили от 61 балла, 17% - от 80. На 100-балльный максимум вышли 11 человек.

В Пензе испытания по русскому языку в основной срок прошли 2 212 выпускников. По данным городского управления образования, средний балл составил 65,7. 19,9% сдававших набрали больше 80 баллов (в 2025-м было 13,5%). 100 баллов получили 7 человек (в прошлом году - 3).