В Пензенской области организаторы на ЕГЭ торопили детей в туалетах

Организаторам проведения ЕГЭ в Пензенской области было сделано несколько замечаний. Об этом сообщила замначальника управления по надзору и контролю в сфере образования Министерства образования Пензенской области Елена Атнюкова в среду, 17 июня.

По ее словам, сотрудники управления объехали много пунктов проведения экзаменов (ППЭ).

«Продолжаем делать замечания по некорректному поведению некоторых организаторов, которые продолжают открывать дверь в туалет и говорить «Ваше время истекло». Ни одним нормативным документом не регламентировано, сколько ребенок может находиться в туалетной комнате», - подчеркнула Елена Атнюкова.

Также в этом году делались замечания внеаудиторным организаторам - они разговаривали в коридорах.

«Мы за то, чтобы права всех участников образовательного процесса, ЕГЭ, соблюдались и чтобы не создавались никакие звуковые помехи, которые могут нарушить порядок и комфортную обстановку», - пояснила Елена Атнюкова.

Она отметила, что все посещенные ППЭ были подготовлены правильно. Соблюдался питьевой режим, при досмотре выпускников на входе ничего лишнего не позволялось. «В некоторых субъектах часто жалобы - у нас этого зафиксировано не было», - сообщила Елена Атнюкова.

Ранее стало известно, что в Пензенской области с начала основного периода сдачи ЕГЭ было составлено 3 протокола о нарушении порядка экзамена.