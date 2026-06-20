В российских школах будут изучать новый предмет

Учеба

В российских школах будут изучать новый предмет
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Министерство просвещения России утвердило программу изучения арабского языка. Она начнет действовать с 1 сентября 2026 года, рассказали в ведомстве.

Работа над развитием преподавания арабского языка в школах ведется несколько лет. Так, уже 3 года организуют всероссийскую олимпиаду по этому предмету.

С 1 сентября прошлого года в российских школах сократили число часов, выделенных на изучение английского языка.

Нововведение коснулось учеников 5-7-х классов. Общее число часов на изучение этого предмета у них составило 68 - по 2 урока в неделю.

В Минпросвещения пояснили, что сокращение часов «направлено на поиск оптимального баланса в учебном плане».

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