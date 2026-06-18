Назван процент девятиклассников, выбирающих обучение в колледжах

В России 63% выпускников 9-х классов и 12% выпускников 11-х классов выбирают обучение в колледжах, сообщил в четверг, 18 июня, министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

По его мнению, бум среднего профессионального образования происходит потому, что миллионы молодых людей хотят получить востребованную профессию, практические навыки и уверенный старт в карьере.

«Общее число студентов достигло 3,9 миллиона человек, что почти сопоставимо с показателями РСФСР в советское время (4 миллиона)», - уточнил министр.

В среднем по стране конкурс при поступлении в техникумы составляет 3-4 человека на место. В некоторых учреждениях он значительно выше - 18 человека на место.

«Количество бюджетных мест в колледжах корректируется с учетом кадровой потребности регионов и прогноза Минтруда России. Такой подход помогает готовить специалистов именно по тем направлениям, которые будут востребованы в ближайшие годы», - сообщили в Минпросвещения России.