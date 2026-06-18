Выпускники сдают последние ЕГЭ основного периода

18 и 19 июня - последние основные дни основного периода проведения ЕГЭ в 2026 году. Выпускники сдают информатику в компьютерной форме и иностранные языки (устную часть).

В Пензенской области на информатику заявились 1 185 человек, на английский язык - 420, на немецкий - 2.

«В эти дни будут работать 23 пункта проведения экзаменов, в том числе 7 - в Пензе», - сообщили в региональном министерстве образования.

Продолжительность ЕГЭ по информатике составляет 3 часа 55 минут, по иностранным языкам (устная часть) - 17 минут. Минимум баллов, который нужно набрать в первом случае, - 40, во втором - 22.

Ранее стало известно, что в Пензенской области с начала основного периода сдачи ЕГЭ было составлено 3 протокола о нарушении порядка экзамена. В двух случаях - на организаторов проведения ЕГЭ (Пенза и Вадинский район), в одном - на выпускника (Пенза). У 11-классника, сдававшего биологию, заметили справочные материалы.

По предварительным данным на 18 июня, в регионе было уже 42 стобалльника: 11 - по русскому языку, 14 - по химии, 14 - по литературе и 3 - по истории.