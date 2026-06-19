Два 11-классника из Пензы получили 100 баллов по профильной математике

В Пензенской области подвели предварительные итоги ЕГЭ-2026 по профильной математике. Выпускники - 2 872 человека - сдавали ее 8 июня.

Два 11-классника набрали по 100 баллов, сообщили в региональном министерстве образования. Это ученики школы № 28 и гимназии № 44.

В 2025 году максимальный результат на ЕГЭ по математике получили 2 выпускника из Губернского лицея. В 2024-м высший результат показали 7 человек, в 2023-м - 3.

Теперь, по предварительным данным, в регионе было 44 стобалльника: 11 - по русскому языку, 14 - по химии, 14 - по литературе, 3 - по истории и 2 - по профильной математике.

19 июня - последний основной день основного периода проведения ЕГЭ в 2026 году. Досрочный период проходил с 20 марта по 20 апреля, основной длится с 1 июня по 9 июля, дополнительный организуют с 4 по 25 сентября. В основной период 11-классники сдавали экзамены с 1 по 19 июня. С 22 по 25 июня предусмотрены резервные дни, 8 и 9 июля - дни пересдачи одного из предметов по выбору самого выпускника.