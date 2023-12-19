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Учеба

Минобр опубликовал новые данные о закрытых на карантин классах

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В Пензенской области, по официальной статистике, продолжает снижаться число школьных классов, закрытых на карантин из-за заболеваемости.

По состоянию на вторник, 19 декабря, из-за ОРВИ распущены 428 классов (-56) в 102 школах и 36 групп (-5) в 21 детском саду.

Полностью закрыты 4 образовательные организации: школы в Городищенском и Сосновоборском районах, а также сады в Пачелмском и Шемышейском.

Из-за внебольничных пневмоний расформированы 30 классов (-11) в 23 школах и 7 групп (-6) в 7 детсадах.

«Наибольшее количество классов, закрытых на карантин по пневмонии, приходится на Пензу (22), Пензенский район (3) и Кузнецк (2)», - уточнили в пресс-службе регионального минобра.

Из-за коронавируса на карантин отправлены 3 класса в 1 школе Каменского района.

Ранее сообщалось, что в Кузнецке сбить волну ОРВИ планируют досрочными каникулами, то есть разобщением детских коллективов.

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