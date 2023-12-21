В Пензенской области число закрытых классов снова выросло

21.12.2023 | 14:46

В четверг, 21 декабря, на брифинге в правительстве Пензенской области министр образования Алексей Комаров озвучил актуальные данные о закрытых на карантин детских коллективах.

По его словам, из-за ОРВИ сейчас распущены 481 класс в 100 школах и 34 группы в 7 детсадах. Полностью закрыты 4 образовательных учреждения.

Отсутствует более 17 000 детей - это 13% от их общего числа.

По пневмонии распущены 36 классов в 25 школах (такой диагноз выставлен 73 ученикам) и 9 групп в 9 садах (заболевание выявлено у 13 малышей). На карантине по коронавирусу по-прежнему находятся 3 класса в 1 школе Каменского района.

На 19 декабря цифры были такими: из-за ОРВИ распущены 428 классов в 102 школах и 36 групп в 21 детском саду. Полностью закрыты 4 образовательные организации - школы в Городищенском и Сосновоборском районах, а также сады в Пачелмском и Шемышейском. Из-за внебольничных пневмоний расформированы 30 классов в 23 школах и 7 групп в 7 детсадах.

Самые значительные цифры в минобре называли 8 декабря, когда количество закрытых на карантин классов приблизилось к 650. Из-за ОРВИ было распущено 548 классов в 106 школах, а также 63 группы в 22 детских садах, по причине внебольничной пневмонии - 101 класс в 45 школах и 16 групп в 13 детсадах.

Из-за высокой заболеваемости зимние каникулы решили объявить досрочно. Они начнутся с 25 декабря и продлятся до 8 января включительно.