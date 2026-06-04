4 июня пензенские школьники будут сдавать ЕГЭ по русскому языку

В четверг, 4 июня, 5 007 школьников Пензенской области будут сдавать ЕГЭ по одному из обязательных предметов - русскому языку.

Испытание начнется в 10:00 и продлится 3 часа 30 минут. Работа состоит из 2 частей (тестовой и творческой) и включает 27 заданий: 26 - с кратким ответом и 1 - с развернутым (сочинение).

Результаты станут известны не позднее 22 июня.

В прошлом году в ЕГЭ по русскому языку принимали участие 4 829 человек. 100 баллов набрали двое мальчиков (школа № 69, лицей № 73 г. Пензы) и одна девочка (школа села Татарский Канадей Кузнецкого района). 13,5% выпускников получили высокобалльные результаты. Позже эксперты перечислили типичные ошибки, допущенные на ЕГЭ.

В 2026-м основной период экзаменационной кампании стартовал 1 июня с ЕГЭ по литературе, истории и химии. На эти экзамены в Пензенской области заявились 1 782 человека, из них первый предмет выбрали 265, второй - 739, третий - 778.

8 июня выпускники будут сдавать математику (базового и профильного уровня). 11 июня участников ждут испытания по обществознанию и физике, 15-го - по биологии, географии и письменной части иностранных языков, 18-го и 19-го - по информатике и устной части иностранных языков.

8 и 9 июля выпускники текущего года смогут пересдать один из предметов по выбору.