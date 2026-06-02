Пензенские школьники сдали ОГЭ по математике

Учеба

Пензенские школьники сдали ОГЭ по математике
Печать
Max

Во вторник, 2 июня, в Пензенской области начался основной этап сдачи ОГЭ. Выпускники 9-х классов прошли первое обязательное испытание - экзамен по математике. Он длился 3 часа 55 минут.

Участие в экзамене принимали более 13 тысяч школьников.

ОГЭ по математике состоит из 25 заданий, которые разделены на две части: 19 заданий с кратким ответом и 6 - с развернутым.

Результат оценивается в первичных баллах, которые потом переводятся в обычные школьные оценки. За задания первой части дается по 1 баллу за каждое верное решение, второй части - по 2 балла за каждое.

Чтобы получить оценку «3», нужно набрать 8-14 баллов, из которых не менее 2 - по геометрии. Для оценок «4» и «5» нужно от 15 до 21 и от 22 до 31 балла (тоже обязательно иметь не менее 2 баллов по геометрии).

На территории Пензенской области для проведения ОГЭ работает 58 пунктов на базе общеобразовательных организаций, уточнили в региональном минобре. ОГЭ сдают по двум обязательным предметам (русскому языку и математике) и двум по выбору.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
огэ экзамен школа
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!