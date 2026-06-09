Сроки оглашения результатов ЕГЭ и ОГЭ предложили сократить

Выпускникам 9-х и 11-х классов приходится слишком долго ждать результатов ОГЭ и ЕГЭ, поэтому сроки необходимо сократить. Так считает петербургский депутат Антон Соловьев, получивший множество обращений по этому поводу и от родителей, и от педагогов, поясняет «Парламентская газета».

По действующим нормам, на проверку работ ОГЭ отводится до 10 дней. Из-за продолжительного ожидания нарастает стресс у 9-классников. Они в случае успешной сдачи 2 основных экзаменов могут пересдать остальные, пойти в колледж, а при неудаче вернуться еще на год в школу.

2 июня был ОГЭ по математике. Еще не зная результатов, 5-го числа школьники проходили испытания по предметам по выбору, 6-го - по иностранному языку, параллельно готовясь сдавать русский язык 9-го числа. 16 и 19 июня предстоят экзамены по предметам на выбор, по ним все будет известно только 26-го и 29-го.

Для оглашения резульатов ЕГЭ отведено до 2 недель, оно может состояться и раньше, но незначительно. 1 июня сдавали историю, литературу и химию, срок подведения итогов - 13-е; по русскому языку (4 июня) - 18-е, по математике (8 июня) - 20-е.

ЕГЭ по обществознанию и физике назначены на 11 июня - результаты будут 23-го. Баллы по биологии, географии (15 июня) появятся к 27-му числу, по иностранным языкам (15, 18 и 19 июня) - к 30-му, по информатике (18 и 19 июня) - до 28-го.

Если процедуры затянутся, то выпускной с вручением аттестатов, намеченный на 27 июня, оказывается вовсе под вопросом.

Между тем современные технологии позволяют обрабатывать экзаменационные материалы быстрее. Поэтому вполне реально сократить установленное сейчас время, полагает депутат: сообщить о предварительном результате можно либо в день экзамена, либо через 3 дня. Минимальный 10-дневный срок стоит оставить для официального утверждения итогов.

В целом процесс можно отладить по аналогии с выборами, когда предварительную информацию озвучивают уже наутро, полагает Антон Соловьев. Он подготовил запрос на имя министра просвещения Сергея Кравцова.