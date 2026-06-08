8 июня выпускники сдадут ЕГЭ по второму обязательному предмету

В понедельник, 8 июня, российские выпускники будут сдавать ЕГЭ по второму обязательному предмету - математике.

В Пензенской области на экзамен базового уровня (длится 3 часа) заявились 2 112 человек, профильного (длится 3 часа 55 минут) - 2 872.

Минимальное количество баллов, которое нужно набрать выпускнику по профильной математике для получения аттестата, - 27. На математике базового уровня 5-балльная шкала, минимальное количество - 3.

Для тех, кто сегодня по уважительной причине (по болезни, например) не сможет принять участие в экзамене или не сможет завершить его, предусмотрен резервный день - 23 июня, напомнили в региональном минобре.

4-го числа школьники сдавали ЕГЭ по первому обязательному предмету - русскому языку. В нем приняли участие 5 007 человек.

В прошлом году максимальный результат (100 баллов) на ЕГЭ по математике получили 2 выпускника из Губернского лицея. Более 55% участников заработали свыше 60 баллов.