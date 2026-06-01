Обнародованы зарплаты руководства пензенских вузов

Стали известны среднемесячные зарплаты руководителей пензенских вузов и их заместителей. Сведения за 2025 год опубликовали федеральные министерства, которым подведомственны университеты.

В 2025 году ректор Пензенского государственного университета в среднем получал в месяц 467 099 рублей, первый проректор - 413 808. Еще 8 проректоров ПГУ - от 291 688 до 443 725 рублей (меньше всех - проректор по режиму и безопасности, больше - по научной работе и инновационной деятельности).

Зарплата ректора Пензенского государственного университета архитектуры и строительства в 2025 году в среднем составляла 414 004 рубля, проректоров ПГУАС - от 261 924 до 315 645.

И. о. ректора Пензенского государственного технологического университета (ПензГТУ) получал в среднем по 396 929 рублей в месяц. Проректоры - от 283 470 до 250 158.

Самыми скромными в 2025 году оказались заработки руководства Пензенского государственного аграрного университета. Ректор ПГАУ получал в среднем 279 006 рублей, проректоры - от 129 554 до 156 438.