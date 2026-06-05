8 595 девятиклассников сдали ОГЭ по предметам по выбору

В пятницу, 5 июня, выпускники 9-х классов сдали ОГЭ по физике, истории, информатике, биологии и обществознанию. Это первый день проведения испытаний по предметам по выбору. В регионе на сдачу зарегистрировались 8 595 человек, из них 3 415 - в Пензе.

На экзамен по физике заявились 811 школьников, он длится 3 часа.

Историю сдавали 357 школьников. На выполнение заданий по этому предмету также отводится 3 часа.

На ОГЭ по информатике в первый день сдачи экзамена зарегистрировались 1 536 человек. Он длится 2 часа 30 минут.

В ОГЭ по биологии приняли участие 2 349 9-классников. Продолжительность экзамена по этому предмету также составляет 2 часа 30 минут.

На обществознание заявились 3 542 выпускника, его продолжительность - 3 часа.

Основной этап сдачи ОГЭ начался 2 июня. В этот день более 13 тысяч школьников проходили первое обязательное испытание - экзамен по математике.

ОГЭ сдают по двум обязательным предметам - русскому языку и математике - и двум по выбору. Среди последних в 2026 году в Пензенской области самыми популярными стали обществознание, география и информатика. Их предпочли 42,2%, 53,4% и 48,2% девятиклассников соответственно, сообщили в региональном министерстве образования.

В 2025 году в Пензе 223 выпускникам 9-х классов не удалось с первого раза справиться с ОГЭ более чем по двум предметам.

С 2026 года девятиклассники, не сдавшие экзамены в установленные сроки, смогут поступить в колледж. Там их будут бесплатно обучать таким рабочим профессиям, как швея, маляр и повар.