Пензенские девятиклассники сдали ОГЭ по русскому языку

Учеба

Пензенские девятиклассники сдали ОГЭ по русскому языку
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Во вторник, 9 июня, в Пензенской области более 13 000 выпускников 9-х классов сдали ОГЭ по русскому языку. Он длился 3 часа 55 минут.

ОГЭ по русскому языку состоит из 3 частей: изложения, 11 заданий с кратким ответом и сочинения.

Результат оценивается в первичных баллах, которые потом переводятся в обычные школьные оценки.

Чтобы получить «3», нужно набрать 15-25 баллов, для оценки «4» - от 26 до 31, из которых не менее 6 баллов - за грамотность. «5» поставят, если выпускник набрал от 33 до 37 баллов, из которых не менее 9 - за грамотность.

«Результаты экзаменов по русскому языку станут известны не позднее 22 июня», - сообщили в Управлении образования г. Пензы.

На территории области для проведения ОГЭ работают 58 пунктов на базе общеобразовательных организаций, уточнили в региональном минобре. ОГЭ сдают по 2 обязательным предметам (русский язык и математика) и 2 - по выбору.

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