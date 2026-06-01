Стало известно, сколько пензенских выпускников сдают ЕГЭ 1 июня

Самым популярным экзаменом из тех, что выпускники сдают 1 июня, стал ЕГЭ по химии. В Пензенской области на него заявились 778 человек. Еще 739 продемонстрируют знания по истории, 265 - по литературе.

В общей сложности в Международный день защиты детей в испытаниях принимают участие 1 782 выпускника, сообщили в региональном минобре.

В этот день в области будут работать 22 пункта проведения экзаменов, из них 4 - в Пензе. ЕГЭ по истории и химии продлится 3 часа 30 минут, по литературе - 3 часа 55 минут.

«Минимальное количество баллов ЕГЭ, подтверждающее освоение выпускником основных общеобразовательных программ среднего полного общего образования, по истории и литературе составляет 32 балла, по химии - 36 баллов», - уточнили в ведомстве.

Следующее испытание пройдет в четверг, 4 июня. Выпускникам предстоит сдать обязательный предмет - русский язык.