В заданиях ЕГЭ по двум предметам вскрылись ошибки

Учеба

В заданиях ЕГЭ по двум предметам вскрылись ошибки
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В заданиях ЕГЭ по литературе и русскому языку вскрылись ошибки. Об этом сообщила «Парламентская газета» в воскресенье, 7 июня.

В частности, в Рособрнадзор поступили жалобы на некорректную формулировку задания 2 в одном из вариантов ЕГЭ по литературе. Сотрудникам Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) предстоит провести детальный анализ результатов.

В задании 4 ЕГЭ по русскому языку выделенное в слове ударение нужно было соотнести с современной нормой языка, зафиксированной в словаре. Здесь заметили опечатку.

«В слове «позвала» указанного задания ударная буква была выделена. Поэтому опечатка не препятствовала успешному выполнению задания», - заявили в Рособрнадзоре.

Сейчас результаты экзаменов проходят штатную обработку. Ответы в спорных заданиях и статистику выполнения рассмотрят отдельно.

В Рособрнадзоре пообещали принять нужные для защиты прав выпускников решения, если окажется, что обнаруженные ошибки сказались на итогах.

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