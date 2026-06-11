11 июня выпускники сдадут ЕГЭ по обществознанию и физике

Учеба

11 июня выпускники сдадут ЕГЭ по обществознанию и физике
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В четверг, 11 июня, выпускники Пензенской области будут сдавать ЕГЭ по двум предметам: обществознанию (на него заявились 2 075 человек) и физике (1 165).

В этот день в регионе будет работать 31 пункт проведения экзаменов, из них 9 - в Пензе. Испытание начнется в 10:00 и продлится по обществознанию 3 часа 30 минут, по физике - 3 часа 55 минут.

«Минимальное количество баллов единого государственного экзамена, необходимое для поступления на обучение по программам бакалавриата и специалитета, по физике составляет 36 баллов, по обществознанию - 42 балла», - уточнили в региональном минобре.

Позади у выпускников уже ЕГЭ по химии, литературе, истории, русскому языку и математике, впереди - по биологии, географии и иностранным языкам (письменная часть) - 15 июня; информатике и иностранным языкам (устная часть) - 18-19 июня.

В прошлом году физику в основной день сдавал 801 участник, средний балл составил 61,1. 100 баллов набрали 3 человека: девочки из школы № 8 г. Кузнецка и Губернского лицея, а также мальчик из школы № 74 г. Пензы.

В ЕГЭ по обществознанию приняли участие 2 046 выпускников. Высокий результат показали 10,5%. Четверо получили 98 баллов. 100 не набрал никто.

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