Школы Пензенской области могут сами назначать начало каникул

20.12.2023 | 12:25

Каждая школа может сама решать, когда отпускать учеников на каникулы. Такое разъяснение дали в Министерстве образования Пензенской области.

Тему подняла подписчица Telegram-канала PenzaInform Анастасия.

«Давно пора отпустить всех на каникулы! [Одни] классы закрывают на карантин, а другие ходят! Ждут, когда массово начнут закрывать школы и отменять все елки?» - высказала она свою точку зрения.

Вот что пояснили в региональном минобре.

«Сроки начала и окончания каникул определяются образовательной организацией самостоятельно. В соответствии с федеральным календарным учебным графиком сроки зимних каникул - с 30 декабря 2023 года по 8 января 2024 года. Эпидемиологическая ситуация в образовательных учреждениях находится на контроле Министерства образования Пензенской области», - говорится в ответе.

Ранее в министерстве заявили о снижении числа школьных классов, закрытых на карантин из-за сезонных инфекций. По состоянию на вторник, 19 декабря, по ОРВИ их стало меньше на 56, по внебольничным пневмониям - на 11.

В опросе, проведенном в чате PenzaInform, родителей попросили поделиться наблюдениями: действительно ли заболеваемость среди детей пошла на спад, как говорится в официальной статистике?

10% респондентов согласны с этим утверждением. «Да, стало лучше», - ответили они. 34% считают, что заболеваемость осталась примерно на одном уровне. По оценке подавляющего большинства (56%), никакого спада нет, а дети болеют еще больше.

Ранее стало известно, что в Кузнецке наблюдается рост заболеваемости детей ОРВИ, пневмонией и гриппом. В связи с этим глава города Сергей Златогорский предложил рассмотреть возможность более раннего начала зимних каникул.