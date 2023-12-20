Сетевое издание|18+|Среда|20 дек 2023|15:04
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+1oC
+2oC
Погода | Сегодня | Снег |
+2oC
+3oC
Завтра | Облачно |
 

Учеба

Школы Пензенской области могут сами назначать начало каникул

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Каждая школа может сама решать, когда отпускать учеников на каникулы. Такое разъяснение дали в Министерстве образования Пензенской области.

Тему подняла подписчица Telegram-канала PenzaInform Анастасия.

«Давно пора отпустить всех на каникулы! [Одни] классы закрывают на карантин, а другие ходят! Ждут, когда массово начнут закрывать школы и отменять все елки?» - высказала она свою точку зрения.

Вот что пояснили в региональном минобре.

«Сроки начала и окончания каникул определяются образовательной организацией самостоятельно. В соответствии с федеральным календарным учебным графиком сроки зимних каникул - с 30 декабря 2023 года по 8 января 2024 года. Эпидемиологическая ситуация в образовательных учреждениях находится на контроле Министерства образования Пензенской области», - говорится в ответе.

Ранее в министерстве заявили о снижении числа школьных классов, закрытых на карантин из-за сезонных инфекций. По состоянию на вторник, 19 декабря, по ОРВИ их стало меньше на 56, по внебольничным пневмониям - на 11.

В опросе, проведенном в чате PenzaInform, родителей попросили поделиться наблюдениями: действительно ли заболеваемость среди детей пошла на спад, как говорится в официальной статистике?

10% респондентов согласны с этим утверждением. «Да, стало лучше», - ответили они. 34% считают, что заболеваемость осталась примерно на одном уровне. По оценке подавляющего большинства (56%), никакого спада нет, а дети болеют еще больше.

Ранее стало известно, что в Кузнецке наблюдается рост заболеваемости детей ОРВИ, пневмонией и гриппом. В связи с этим глава города Сергей Златогорский предложил рассмотреть возможность более раннего начала зимних каникул.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте