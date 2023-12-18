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Учеба

В Кузнецке предлагают сбить волну ОРВИ досрочными каникулами

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В Кузнецке растет заболеваемость ОРВИ, пневмонией и гриппом среди детей, за неделю зарегистрировано порядка 700 случаев.

Об этом шла речь в понедельник, 18 декабря, в администрации города.

В школах на карантине находится 26 классов: 4 - по пневмонии, 22 - по ОРВИ. С прошлой недели регистрируются и случаи гриппа.

«Сейчас эту волну заболеваемости может сбить именно разобщение детских коллективов», - считает глава города Сергей Златогорский.

Для этого управление образования должно рассмотреть возможность более раннего начала зимних каникул.

Обычно школьники уходят на зимний отдых в последних числах декабря. В этом году каникулы запланированы с 30 декабря до 8 января.

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Источник — фото pixabay.com
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