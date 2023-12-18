В Кузнецке предлагают сбить волну ОРВИ досрочными каникулами

В Кузнецке растет заболеваемость ОРВИ, пневмонией и гриппом среди детей, за неделю зарегистрировано порядка 700 случаев.
Об этом шла речь в понедельник, 18 декабря, в администрации города.
В школах на карантине находится 26 классов: 4 - по пневмонии, 22 - по ОРВИ. С прошлой недели регистрируются и случаи гриппа.
«Сейчас эту волну заболеваемости может сбить именно разобщение детских коллективов», - считает глава города Сергей Златогорский.
Для этого управление образования должно рассмотреть возможность более раннего начала зимних каникул.
Обычно школьники уходят на зимний отдых в последних числах декабря. В этом году каникулы запланированы с 30 декабря до 8 января.
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