Школьников хотят научить, что делать при атаке дронов

23.08.2023 | 07:47

Первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая предлагает инструктировать школьников о том, что делать при атаке беспилотных летательных аппаратов.

По ее мнению, это повысит уровень безопасности детей в образовательных учреждениях.

«Школа должна защищать детей от любых опасных ситуаций. Все живут в одном мире и должны быть готовы к защите. Надо ли такой инструктаж проводить? Очевидно, надо, потому что мы живем в современной реальности», - ответила она на вопрос РИА Новости о необходимости проведения инструктажа в школе по атаке дронов.

Буцкая напомнила, что в школах регулярно проводятся инструкции по предотвращению всех опасных ситуаций, так как на учителях и директоре лежит дополнительная ответственность за жизнь и здоровье учеников.

Ранее стало известно, что в новом учебном году школьники 10-11-х классов на уроках начальной военной подготовки будут изучать беспилотники и способы противодействовать им.