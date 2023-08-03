Ураган проредил никольский лес до неузнаваемости

03.08.2023 | 11:56

Ураган, пронесшийся по Никольскому району 29 июля, проредил местный лес настолько, что тот стал неузнаваемым.

В четверг, 3 августа, в Сети появилось видео, снятое с высоты птичьего полета и шокирующее размахом бедствия: сотни деревьев лежат вповалку.

«Никольский лес теперь такой», - прокомментировал свое видео автор.

Причем деревья повалило не только в лесу, но и в жилом секторе. Одни упали на крыши домов, другие на припаркованные автомобили, третьи - на провода линий электропередачи. Все это нанесло колоссальный ущерб людям, социальной инфраструктуре.

Разгул стихии оказался столь масштабным, что аварийные службы, спасатели и добровольцы до сих пор разгребают завалы: распиливают стволы и ветки, расчищают дворы и улицы от деревьев и мусора.

Фото № 3-6 pozhar.pnzreg.ru.