Сетевое издание|18+|Четверг|17 авг 2023|09:24
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+22oC
+23oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+32oC
+33oC
Завтра | Ясно |
 

Учеба

Пензенским школьникам расскажут о подвиге Зои и избирательной системе

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Новые темы внеурочных занятий для школьников «Разговоры о важном» размещены на сайте проекта.

Первое занятие в новом учебном году пройдет 4 сентября и будет посвящено Дню знаний.

11 сентября запланирован урок под названием «Там, где Россия».

18-го числа «Разговоры о важном» будут посвящены 100-летию со дня рождения Зои Космодемьянской.

Последнее занятие в сентябре пройдет 25-го числа. Оно приурочено к 30-летию Центральной избирательной комиссии, темой станет избирательная система России.

«Разговоры о важном» - цикл классных часов, который был введен в сентябре 2022 года. Такие занятия проводятся в школах в начале каждой учебной недели. Их главная цель - развитие патриотизма, гражданское воспитание, нравственность, историческое просвещение.

В 2022 году в пензенских школах первый урок прошел 5 сентября. В среднем и старшем звене проводилась беседа о России как стране возможностей. В младшем - общение на темы, более понятные и доступные для учеников этого возраста.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: 8(8412) 200-700, 8(8412) 30-36-37.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-700, 8(8412) 30-36-37, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте