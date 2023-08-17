Пензенским школьникам расскажут о подвиге Зои и избирательной системе

17.08.2023 | 08:26

Новые темы внеурочных занятий для школьников «Разговоры о важном» размещены на сайте проекта.

Первое занятие в новом учебном году пройдет 4 сентября и будет посвящено Дню знаний.

11 сентября запланирован урок под названием «Там, где Россия».

18-го числа «Разговоры о важном» будут посвящены 100-летию со дня рождения Зои Космодемьянской.

Последнее занятие в сентябре пройдет 25-го числа. Оно приурочено к 30-летию Центральной избирательной комиссии, темой станет избирательная система России.

«Разговоры о важном» - цикл классных часов, который был введен в сентябре 2022 года. Такие занятия проводятся в школах в начале каждой учебной недели. Их главная цель - развитие патриотизма, гражданское воспитание, нравственность, историческое просвещение.

В 2022 году в пензенских школах первый урок прошел 5 сентября. В среднем и старшем звене проводилась беседа о России как стране возможностей. В младшем - общение на темы, более понятные и доступные для учеников этого возраста.