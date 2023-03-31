Объяснена опасность школьных чатов не в «Сферуме»

31.03.2023 | 11:02

Зачем в Пензе школьников, учителей и родителей переводят на новый мессенджер «Сферум» - такой вопрос задали на сессии гордумы в пятницу, 31 марта, начальнику управления образования Алле Марковой.

«Взволнованы родители, сталкиваются с проблемами, неудобствами. Почему это происходит, зачем?» - поинтересовался один из народных избранников.

Алла Маркова пояснила, что произошли изменения в федеральном законодательстве, которые рекомендуют школам перейти на защищенную отечественную площадку.

«Другие мессенджеры не запрещены в рамках образовательной деятельности, но системная глубокая работа сейчас осуществлена на площадке «Сферума», - пояснила начальник управления.

По ее словам, новая система обмена сообщениями позволяет проводить качественные видеоконференции, а контент оттуда никуда не уйдет. «Запрета на другие мессенджеры нет, но в рамках образования мы подключаемся к общей волне в РФ - к «Сферуму», - еще раз подчеркнула Алла Маркова.

Депутаты поинтересовались, а куда, собственно, может уйти информация и какая именно.

«Если площадку держит Meta (признана экстремистской организацией и запрещена в России. - Прим. ред.), мы не можем гарантировать - это не наш контент, нероссийского производства, за который несет ответственность Минцифры РФ, - что работа не будет остановлена в связи с закрытием тех мессенджеров, которые нероссийского производства», - заявила начальник управления.

О том, что пензенские педагоги больше не будут общаться с учениками и их родителями в зарубежных мессенджерах, таких как Viber, WhatsApp, Telegram, Discord и др., стало известно в 20-х числах марта. Единой площадкой, где будут обсуждать информацию, касающуюся образовательного процесса, выбран «Сферум», созданный на базе «ВКонтакте».

Администрации учебных заведений уже вынесли распоряжения об удалении созданных классными руководителями чатов. Педагоги начали извещать родителей о нововведении и предлагать зарегистрироваться в «Сферуме». Сделать это оказалось непросто: многие жалуются, подключиться к платформе с первого раза получается не у всех.

В Управлении образования города Пензы подчеркнули: подключиться к «Сферуму» не значит завести страничку непосредственно во «ВКонтакте» - этого не требуется, достаточно зарегистрировать VK-ID. «Если ребенок регистрирует VK-ID, у него в «Сферуме» есть только чат класса, чаты предметов и общешкольный чат», - пояснили родителям.