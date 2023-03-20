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Учеба

В школах ввели изучение африканских языков

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У школьников в стране появился новый дополнительный предмет - африканские языки. Прежде всего это суахили и амхарский.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора Института стран Азии и Африки Московского государственного университета Алексея Маслова.

По его словам, сейчас идет подготовка нового поколения людей, которые будут понимать менталитет и основные модели развития Африки, экономические и политические традиции различных стран на этом континенте.

«Это значит, что мы имеем сквозную подготовку: школа - университет - работодатель», - отметил Маслов.

Африканские языки не преподавали в школах даже во времена Советского Союза. Их изучали студенты в институтах. Маслов добавил, что сейчас в вузах возрождается этот предмет.

Ранее сообщалось, что в школах также введут начальную военную подготовку (НВП). В Пензенской области уже разработали программу уроков по НВП. Планируется, что с 2023 года в этом проекте будут участвовать 10-15 школ.

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