Учеба

В ряде школ заранее займутся начальной военной подготовкой

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Тему возрождения начальной военной подготовки в школах региона осветил в прямом эфире замминистра образования Пензенской области Игорь Щеткин в четверг, 10 ноября.

Он подчеркнул, что военная подготовка частично заложена в программу ОБЖ, но, по его мнению, эти уроки будут не пересекаться, а дополнять друг друга.

«Минпросвещения планируется запустить проект 1 сентября 2023 года. Но нам его нужно отработать и посмотреть, что у нас в дефиците, что нам необходимо приобрести и сделать, учителям пройти методическую подготовку и повышение квалификации», - пояснил он.

Замминистра уточнил: со следующего, 2023 года Пензенская область запустит пилотный проект, в который войдут 10-15 школ.

«На них мы отработаем новые модули, чтобы, когда 1 сентября настанет время заходить в проект, Пензенская область была бы готова - у нас будут наработки, кадры и технологии», - пояснил Щеткин.

Он также сравнил «прежнюю» НВП с той, которую предстоит осваивать нынешним старшеклассникам.

«Та НВП была настроена на совершенно другие технологические основы. Сейчас в основе лежит ведение боевых действий и спасательных операций, работа в чрезвычайной ситуации. Изменились методики и подходы, и самые современные из них должны войти в программу НВП», - пояснил замминистра.

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