Учеба

К 2025 году во всех сельских школах области появятся «Точки роста»

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«Точке роста» в Колышлее - один год. Центры образования естественно-научной и технической направленности создаются только в небольших населенных пунктах, там, где дети демонстрируют неблестящие знания. Задача «Точек роста» - как раз повысить их уровень.

Педагоги в районном поселке уверены, что дорога к поставленным целям выбрана верная.

«Да, мы ощутили в школе. Здесь, во-первых, больше детей сдают профильные предметы: физику, химию, биологию, и более успешно», - рассказала и. о. начальника управления образования администрации Колышлейского района Светлана Милютина.

«Точка роста» расположена в колышлейской школе № 2. Год назад здесь получили цифровые лаборатории по биологии, химии, физике и другое современное оборудование. Педагоги повысили квалификацию.

Новинки применяют и на уроках, и на занятиях в рамках дополнительного образования.

«Очень интересно, познавательно. Годится для всех возрастов класса с четвертого», - отметил школьник.

Год существования «Точки роста» - не такой большой срок, чтобы ситуация в сфере образования изменилась коренным образом, но некоторые выводы педагоги и чиновники уже сделали. В Колышлейском районе - три таких специализированных центра, и здесь мечтают еще об одном.

«Точки роста» естественно-научного профиля нужны для сельских школ, чтобы дети больше видели технического оборудования и могли заниматься», - подчеркнула Светлана Милютина.

Всего в Пензенской области работает 78 «Точек роста», 22 из них открылись только в этом году. К 2025-му современные цифровые лаборатории появятся во всех сельских школах.

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Источник — ТРК «Наш дом», Юлия Дудоладова
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