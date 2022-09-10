В Пензе педагогу, лишившему школьницу макияжа, объявили выговор

10.09.2022 | 19:32

В Управлении образования Пензы отреагировали на инцидент, произошедший в пятницу, 9 сентября, в школе № 7.

С жалобой в редакцию портала «ПензаИнформ» обратилась мать семиклассницы. Она прислала видеозапись того, как классный руководитель в присутствии других учеников влажной салфеткой стирает с лица школьницы косметику против воли девочки. Пензячка назвала подобное обхождение с подростком «издевательством».

В информации, полученной порталом «ПензаИнформ», сообщается, что уже в день конфликта руководство школы отреагировало на произошедшее: с педагогом была проведена беседа о недопустимости подобных действий и объявлен выговор.

Также учительница встретилась с матерью семиклассницы и принесла извинения, которые были приняты.

«Руководство Управления образования г. Пензы негативно оценивает действия классного руководителя, проявившего несдержанность по отношению к ученице, и поддерживает меры, принятые администрацией школы. Даже то, что до момента конфликта девочка ежедневно с 1 сентября игнорировала замечания учителя и продолжала нарушать правила внутреннего распорядка, приходя в школу с ярким макияжем, не дает права учителю действовать, нарушая профессиональную этику педагога», - говорится в ответе ведомства.