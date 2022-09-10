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Общество

В Пензе педагогу, лишившему школьницу макияжа, объявили выговор

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В Управлении образования Пензы отреагировали на инцидент, произошедший в пятницу, 9 сентября, в школе № 7.

С жалобой в редакцию портала «ПензаИнформ» обратилась мать семиклассницы. Она прислала видеозапись того, как классный руководитель в присутствии других учеников влажной салфеткой стирает с лица школьницы косметику против воли девочки. Пензячка назвала подобное обхождение с подростком «издевательством».

В информации, полученной порталом «ПензаИнформ», сообщается, что уже в день конфликта руководство школы отреагировало на произошедшее: с педагогом была проведена беседа о недопустимости подобных действий и объявлен выговор.

Также учительница встретилась с матерью семиклассницы и принесла извинения, которые были приняты.

«Руководство Управления образования г. Пензы негативно оценивает действия классного руководителя, проявившего несдержанность по отношению к ученице, и поддерживает меры, принятые администрацией школы. Даже то, что до момента конфликта девочка ежедневно с 1 сентября игнорировала замечания учителя и продолжала нарушать правила внутреннего распорядка, приходя в школу с ярким макияжем, не дает права учителю действовать, нарушая профессиональную этику педагога», - говорится в ответе ведомства.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость||

Она не должна работать с детьми!

Гость||

С 1 сентября игнорировала замечания. А где мамаша была? Так чего ноет теперь. Как ребенок ходит в школу, мамаша вообще не смотрит, виноваты все, а она королева.

Гость||

Она показала наглядно мамашкам, как ОНИ должны действовать, чтобы девочка в 13 лет выглядела девочкой, а не … Просто супер мастер- класс! Разочек маманя бы так сделала сама , подобного бы не случилось!

Гость||

А мать лишили род.прав,что не объяснилаправил приличия,ребёнок был брошен?

А до девочки дошло что в шкооу ходят учиться ,а не пугать раскрасом учителей и учеников

Гость||

Правильно, что не уволили. Дур полно, если каждая начнет ныть, учителей не напасешься.

Гость||

Молодец учительница, показала принцип. А девица на всю школу прославилась не с той стороны.

Гость||

работал в школе. в женском туалете в сливном бачке нашли пустую бутылку водочную

Гость||

Гость писал(а):

> Молодец учительница, показала принцип. А девица на всю школу прославилась

> не с той стороны.

Показала свою профнепригодность и должна быть уволена!!! Вы терпилы привыкли к такому отношению....


Имя: Гость
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