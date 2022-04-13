Пензенским студентам рассказали, как перейти на дистанционку

13.04.2022 | 08:06

Пензенским студентам рассказали, как они могут перейти на дистанционное обучение. Пояснение опубликовали на официальной странице регионального правительства во «ВКонтакте» во вторник, 12 апреля.

«Может ли студент окончить учебный год дистанционно?» - звучал вопрос.

В ответ чиновники уточнили, что приоритетным для российских вузов является очный формат, но законодательством предусмотрено право обучаться с использованием дистанционных технологий.

«Студент может подать заявление о сохранении такого формата учебы в вуз. Учтя конкретные обстоятельства, администрация может пойти ему навстречу», - добавили в правительстве.

Массовое дистанционное обучение периодически вводилось в пензенских вузах из-за подъемов заболеваемости коронавирусной инфекцией. В начале марта ситуация позволила вернуть студентов в аудитории.