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Учеба

Пензенским студентам рассказали, как перейти на дистанционку

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Пензенским студентам рассказали, как они могут перейти на дистанционное обучение. Пояснение опубликовали на официальной странице регионального правительства во «ВКонтакте» во вторник, 12 апреля.

«Может ли студент окончить учебный год дистанционно?» - звучал вопрос.

В ответ чиновники уточнили, что приоритетным для российских вузов является очный формат, но законодательством предусмотрено право обучаться с использованием дистанционных технологий.

«Студент может подать заявление о сохранении такого формата учебы в вуз. Учтя конкретные обстоятельства, администрация может пойти ему навстречу», - добавили в правительстве.

Массовое дистанционное обучение периодически вводилось в пензенских вузах из-за подъемов заболеваемости коронавирусной инфекцией. В начале марта ситуация позволила вернуть студентов в аудитории.

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Гость||

Глупый вопрос. А как будет оплачиваться работа преподавателей в этом случае? С какой такой радости они должны вести двойную нагрузку? За чей счёт праздник, студента или как?

Имя: Гость
Комментарий:

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