ПГУ возвращается к дистанционному режиму из-за COVID-19

24.01.2022 | 19:10

Пензенский государственный университет вновь переходит на дистант. Цель - минимизировать распространение коронавирусной инфекции. Соответствующий приказ подписал в понедельник, 24 января, ректор Александр Гуляков.

С 25-го числа функционирование университета будет осуществляться преимущественно в дистанционном режиме. Руководителям структурных подразделений поручено перевести на удаленку не менее 70% сотрудников и усилить меры, направленные на предотвращение распространения коронавируса.

Учебно-научный центр «Клинический медицинский центр ПГУ» будет работать в прежнем режиме: его работники продолжат оказывать медицинскую помощь, а также проводить вакцинацию и ревакцинацию от COVID-19.

Предполагается, что режим будет действовать до стабилизации в регионе санитарно-эпидемиологической обстановки.