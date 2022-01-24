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Учеба

ПГУ возвращается к дистанционному режиму из-за COVID-19

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Пензенский государственный университет вновь переходит на дистант. Цель - минимизировать распространение коронавирусной инфекции. Соответствующий приказ подписал в понедельник, 24 января, ректор Александр Гуляков.

С 25-го числа функционирование университета будет осуществляться преимущественно в дистанционном режиме. Руководителям структурных подразделений поручено перевести на удаленку не менее 70% сотрудников и усилить меры, направленные на предотвращение распространения коронавируса.

Учебно-научный центр «Клинический медицинский центр ПГУ» будет работать в прежнем режиме: его работники продолжат оказывать медицинскую помощь, а также проводить вакцинацию и ревакцинацию от COVID-19.

Предполагается, что режим будет действовать до стабилизации в регионе санитарно-эпидемиологической обстановки.

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Гость||

Что за вредительство? Тьфу! Там все привитые! Какого рожна ещё надо! На платке дистант - это наглость! Продавайте уже сразу дипломы и не выёживайтесь!

Гость||

Гуляков-это нечто, прикуривать можно!

Гость||

Филлиал ПГУ Физвоспитание тоже будет функционировать на удалёнке,?!

Гость||

правильно делает. Бережет преподавательский состав!!!

Имя: Гость
Комментарий:

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