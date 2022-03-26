Зареченцам напомнили правила приема первоклассников в школы

26.03.2022 | 10:52

1 апреля в Заречном начнется прием заявлений на зачисление будущих первоклассников в школы. Ожидается, что в новом учебном году впервые за парты сядет порядка 640 юных горожан. На момент начала обучения им должно исполниться не менее 6,5 и не более 8 лет.

Для поступления в школу необходимо согласование начальника департамента образования Заречного. Для этого родителям нужно будет предоставить заключение муниципальной психолого-медико-педагогической комиссии о готовности ребенка к школе и об отсутствии у него каких-либо противопоказаний. Заключение этой же комиссии требуется при зачислении в первый класс ребенка старше 8 лет.

С 1 по 30 июня заявления будут приниматься от родителей тех, кто проживает на закрепленной за школой территории, и тех, кто имеет первоочередное или преимущественное право зачисления (например, при наличии подтвержденных федеральных льгот или в случае обучения в данной школе старших братьев или сестер ребенка).

С 6 июля по 1 сентября можно будет подать заявление в школу не по месту регистрации ребенка - на оставшиеся свободные места.

Подать заявление о приеме в 1-й класс можно несколькими способами: на e-mail школы (в этом случае оригиналы документов предоставляются в течение трех дней), по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, с помощью портала госуслуг или при личном посещении.

«Следует помнить, что при определении очередности зачисления ребенка учитываются дата и время подачи заявления. Вне зависимости от количества поданных заявлений всем поступающим в школу детям обеспечат места в общеобразовательных учреждениях города», - сообщается на сайте администрации Заречного.