Учеба

В Пензастате рассказали, куда едет учиться пензенская молодежь

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Ко Дню студенчества, который отмечается во вторник, 25 января, в Пензастате рассказали, как обстоит дело с этой группой молодежи в регионе.

С января по ноябрь 2021 года в Пензенскую область на учебу прибыло 1 123 человека в возрасте 17-24 лет, причем 91,6% из них приехали из-за рубежа. Среди иностранных студентов наибольшую долю составили граждане Таджикистана (49,1%), Индии (14,8) и Киргизии (11,2%).

За аналогичный период 2020 года в регион приезжали учиться 1 060 человек, из них 93% - иностранцы. Среди последних лидировали студенты из Таджикистана (36,2%), Туркменистана (19,9) и Индии (18,3%).

Также в пензенских вузах учится молодежь из других регионов России, в основном из близлежащих: Республики Мордовии, Саратовской, Самарской и Ульяновской областей.

В свою очередь, пензенские юноши и девушки выезжают на учебу в другие регионы страны (в январе - ноябре 2021 года 640 человек, в аналогичном периоде 2020-го - 609).

«В прошедшем году самыми привлекательными для студентов были Москва и Московская область - 27,4% (в январе - ноябре 2020 года - 33,5%), Республика Мордовия - 22% (16,4%), Санкт-Петербург и Ленинградская область - 12% (13,6%), Саратовская область - 9,1% (8,7%), Самарская область - 5,5% (7,4%), Нижегородская область - 3,9% (также 3,9%)», - сообщила начальник отдела статистики населения и здравоохранения Анна Барышева.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Среди иностранных студентов наибольшую долю составили граждане Таджикистана (49,1%), Индии (14,8) и Киргизии (11,2%).
А где австрийцы, испанцы, греки, ну или хотя бы захудалые чехи?

Гость||

Подальше от глупова надо ехать!

Гость||

А эти иностранцы рюсский знают?

Гость||

своих-то не учат как надо......

Гость||

Знакомая уехала в Питер на учебу сначала, назад не вернется. На работе подсмеялись над ней, что не говорит на английском. Пришлось учить, чтоб дурой не выглядеть из наших пензилок. По утрам пробежки, как на западе. Другой мир.

Гость||

Бегать по утрам и в Пензе никто не мешает, равно как и английский выучить.

Гость||

Таджики оккупировали строяк, там можно не учась получить диплом, а с дипломом гражданство.

Гость||

Не училось ей раньше, сидела среди местного тупья, в школе ленивцы и беднота духа, среда много значит. А там, оказывается, норма знать английский.

Гость||

Чтобы утром бегать по Пензе, надо вечером с лопатой дорожку почистить. А то ноги переломаешь.

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