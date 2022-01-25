В Пензастате рассказали, куда едет учиться пензенская молодежь

25.01.2022 | 10:33

Ко Дню студенчества, который отмечается во вторник, 25 января, в Пензастате рассказали, как обстоит дело с этой группой молодежи в регионе.

С января по ноябрь 2021 года в Пензенскую область на учебу прибыло 1 123 человека в возрасте 17-24 лет, причем 91,6% из них приехали из-за рубежа. Среди иностранных студентов наибольшую долю составили граждане Таджикистана (49,1%), Индии (14,8) и Киргизии (11,2%).

За аналогичный период 2020 года в регион приезжали учиться 1 060 человек, из них 93% - иностранцы. Среди последних лидировали студенты из Таджикистана (36,2%), Туркменистана (19,9) и Индии (18,3%).

Также в пензенских вузах учится молодежь из других регионов России, в основном из близлежащих: Республики Мордовии, Саратовской, Самарской и Ульяновской областей.

В свою очередь, пензенские юноши и девушки выезжают на учебу в другие регионы страны (в январе - ноябре 2021 года 640 человек, в аналогичном периоде 2020-го - 609).

«В прошедшем году самыми привлекательными для студентов были Москва и Московская область - 27,4% (в январе - ноябре 2020 года - 33,5%), Республика Мордовия - 22% (16,4%), Санкт-Петербург и Ленинградская область - 12% (13,6%), Саратовская область - 9,1% (8,7%), Самарская область - 5,5% (7,4%), Нижегородская область - 3,9% (также 3,9%)», - сообщила начальник отдела статистики населения и здравоохранения Анна Барышева.