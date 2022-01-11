Учеба

Пензенские школьники написали олимпиаду по французскому языку

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Валерия Митина мечтает побывать в Париже. Другая юная пензячка, Ксения Белоусова, надеется вообще переехать в страну Дюма и Ренуара. Обе школьницы упорно идут к своей цели и старательно учат французский язык. Девушки добились значительных успехов - оказались среди восьми участников олимпиады по любимому предмету.

«Мне кажется, это очень здорово, что мы изучаем французский», - отметила ученица гимназии № 6 г. Пензы Валерия Митина.

«Я с самого начала, как только у нас начались курсы французского, все учила, ходила на дополнительные школьные занятия. Сейчас, когда начала участвовать в олимпиадах, мы дополнительно занимались на каникулах», - сообщила ученица гимназии № 1 г. Пензы Ксения Белоусова.

Это региональный этап всероссийской олимпиады - позади уже школьный и муниципальный. Французский язык только открывает череду испытаний - позже начнутся по русскому, математике, экологии, истории и другие. Сюда попадают лучшие ученики со всей области.

«Победитель будет направлен на всероссийскую олимпиаду по французскому языку, она традиционно проходит в Москве. Нужно еще будет преодолеть пороговый балл, позволяющий участвовать во всероссийской олимпиаде», - пояснил председатель регионального этапа олимпиады школьников по французскому языку Андрей Борисов.

Олимпиада проходит с теми же строгостями, что и ЕГЭ: везде видеокамеры, представителям средств массовой информации снимать сам момент испытаний запрещено. Школьникам приходится непросто, но они знают, за что сражаются. Победители регионального этапа получат дополнительные баллы при поступлении в вуз. Если окажутся лучшими на всероссийском, который стартует весной, смогут выбрать практический любой институт или университет страны.

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Источник — ТРК «Наш дом», Юлия Дудоладова
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Валерия Митина мечтает побывать в Париже.
Она арабов и африканцев никогда не видела?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Пензенские школьники написали олимпиаду по французскому языку
А в туалет они научились ходить по-французски?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Другая юная пензячка, Ксения Белоусова, надеется вообще переехать в страну Дюма и Ренуара.
Она ведь в курсе что страны Дюма и Ренуара больше НЕТ? Её ждёт современная Франция и жёсткое разочарование.

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