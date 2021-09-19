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Учеба

В пензенской школе появился надувной мобильный планетарий

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Отправиться в путешествие в далекие галактики, составить свой прогноз погоды, побывать в Антарктиде и не только - все это теперь могут ученики 4-й гимназии «Ступени» города Пензы. Благодаря полученному гранту.

В 2020-м учебное заведение стало победителем национального проекта «Образование», представив на конкурс интерактивную экскурсию «В Арктику влюбился на Суре», посвященную ученому Евгению Сюзюмову.

«Команда разработчиков нашей гимназии, основываясь на богатом краеведческом материале, собранном в музее, разработала этот проект и попробовала сделать его интересным для школьников», - рассказала директор гимназии № 4 Валерия Вишненкова.

В итоге гимназия завоевала 1 миллион 300 тысяч рублей. На эти деньги и было закуплено новое высокотехнологичное оборудование. Это надувной мобильный планетарий.

«Конечно, основной целевой аудиторией являются школьники любого возраста. Ну и люди старшего поколения всегда интересуются. Поэтому мы можем проводить мероприятия с родителями, детьми и со студентами», - добавила учитель физики и астрономии Юлия Сафаева.

Для тех, кто занимается изучением окружающей среды, гимназия приобрела усовершенствованную современную метеостанцию.

«В ней стоят датчики, которые фиксируют элементы погоды: температуру, направление, скорость ветра, относительную влажность воздуха. И, соответственно, передают информацию на компьютер, где стоит программа, которая фиксирует данные», - пояснила учитель географии Оксана Гамова.

Для школьного музея приобрели сенсорную книгу, для занятий физикой - лабораторный набор «Электричество», а также несколько пар очков виртуальной реальности.

Все это оборудование может использоваться как для занятий по программе, так и для внеурочной деятельности.

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Источник — ТРК «Наш дом», Павел Лютов
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Гость||

А кто ответит за уничтожение пензенского планетария? Объекта культурного наследия который ликвидирован.

Гость||

Вот досверхдержавились.Все надувное, включая танки и ракеты. Всех, грит, переиграл

Гость||

Какой ещё планетарий?

Только храмик!

Имя: Гость
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