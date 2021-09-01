Учеба

Что изменилось для школьников и студентов с 1 сентября

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1 сентября в школах и вузах стартовал очередной учебный год. Одновременно вступил в силу ряд новых правил. Школьников ждут изменения в структуре единого государственного экзамена (ЕГЭ), а студенты с 2021 года смогут обучаться на нескольких специальностях одновременно.

В новом учебном году изменятся контрольно-измерительные материалы ЕГЭ по всем предметам, кроме информатики. В некоторые экзамены добавят новые задания, а время написания ЕГЭ сократится.

В случае болезни ребенка до 8 лет родители смогут взять больничный, который будет оплачен в 100-процентном размере от среднего дохода. Если ребенку уже больше 8 лет и он окажется в стационаре, то размер выплаты будет зависеть от страхового стажа родителя.

Абитуриенты, которые желают получить среднее профессиональное образование, теперь могут подавать заявление через портал «Госуслуги».

Для молодых людей в возрасте от 14 до 22 лет лет начинает действовать «Пушкинская карта». Ее можно оформить через портал «Госуслуги». На карту будет начислено 3 000 рублей от государства. С помощью нее можно посетить музеи, театры, концертные залы и иные культурные мероприятия.

Студенты вузов и колледжей смогут учиться одновременно на нескольких специальностях. Им разрешат переходить на другие факультеты и менять профиль обучения после второго курса.

С 1 сентября 2021 года российских учеников ждет еще одно нововведение. Начиная с нового учебного года в школах РФ разрешено семейное и самостоятельное образование.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

С 1 сентября 2021 года российских учеников ждет еще одно нововведение. Начиная с нового учебного года в школах РФ разрешено семейное и самостоятельное образование.
Ваксеры это вам. Вы привиты, и чтобы ковиду клятую не принесли дети, оставляйте их дома. Дайте нормальным детям с нормальными родителями спокойно учиться без ваших воплей о вакцине маске и прочем.

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