Пензенцам рассказали, перейдут ли школы на дистанционные уроки

24.08.2021 | 10:24

Переход на дистанционное образование в новом учебном году не планируется. Об этом сообщил врио министра Александр Воронков на пресс-конференции во вторник, 24 августа.

«Сегодня эпидситуация позволяет вести образовательный процесс в очном режиме. Мы готовы использовать отдельные входы, различные потоки, но обучение будет проходить в школах с учителем», - подчеркнул он.

Минувший учебный год для образовательных учреждений области также был «классическим». На дистанционные уроки переходили те классы, которые закрывались на карантин по коронавирусу.

В предстоящем учебном году утренние фильтры не отменят. 12 августа на заседании комиссии гордумы начальник управления образования Лилия Чащина заявила, что все детсады и школы Пензы снабжены термометрами и рециркуляторами воздуха. Ребят будут осматривать, заболевших к занятиям не допустят.