А. Воронков рассказал, чьи родители смогут присутствовать на линейках

24.08.2021 | 10:18

На школьных линейках для первоклассников и выпускников разрешат присутствовать родителям. Об этом заявил врио министра образования Александр Воронков на пресс-конференции во вторник, 24 августа.

«Руководитель области уже объявил, что для 1-х и 11-х классов линейки пройдут с приглашением родителей, так как для детей это значимое мероприятие», - отметил он.

Александр Воронков уточнил, что эпидобстановка может меняться. Сейчас действуют ограничения, принятые оперштабом ранее. Они предполагают недопустимость проведения массовых мероприятий на свежем воздухе при участии более 50 человек, в закрытых помещениях - более 20.

«Если будут другие решения, это будет озвучено», - заключил врио министра.