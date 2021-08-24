Сетевое издание|18+|Вторник|24 авг 2021|10:53
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Учеба

А. Воронков рассказал, чьи родители смогут присутствовать на линейках

Печать

На школьных линейках для первоклассников и выпускников разрешат присутствовать родителям. Об этом заявил врио министра образования Александр Воронков на пресс-конференции во вторник, 24 августа.

«Руководитель области уже объявил, что для 1-х и 11-х классов линейки пройдут с приглашением родителей, так как для детей это значимое мероприятие», - отметил он.

Александр Воронков уточнил, что эпидобстановка может меняться. Сейчас действуют ограничения, принятые оперштабом ранее. Они предполагают недопустимость проведения массовых мероприятий на свежем воздухе при участии более 50 человек, в закрытых помещениях - более 20.

«Если будут другие решения, это будет озвучено», - заключил врио министра.

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Гость||

Да проскакал бы он лесом говорун этот, нет никакой обстановки в стране, в стране есть дураки и ворьё у власти.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Они предполагают недопустимость проведения массовых мероприятий на свежем воздухе
А как воры собрались проводить лохотрон-балаган под псевдо названием выборы ? Или резко в стране вымышленная обстановка исчезнет дабы ворью к власти пробиться ?

Гость||

Обстановочку на три дня устаканят, тучи разведут руками и иди выбирай пенёк, где удобнее ...

Имя: Гость
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