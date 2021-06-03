В Пензе итоги ЕГЭ по русскому языку будут известны не позднее 22 июня

03.06.2021 | 19:50

Если на новоселье первой в дом принято запускать кошку - на счастье, то в день проведения ЕГЭ сначала в помещение заходит служебная собака - для проверки безопасности. И только потом - старшеклассники.

У студентов, которые выступают в роли общественных наблюдателей, свои задачи.

«Чтобы выпускники не проносили телефоны, шпаргалки, чтобы их проверяли и не нарушали их права», - пояснила федеральный общественный наблюдатель Динара Назырова.

«Что касается особенности проведения в этом году, никаких особенностей нет. Они касаются скорее организации процедуры экзамена, то есть поменьше количество людей на пункте и в аудиториях, причем рассадка - в шахматном порядке», - сообщила руководитель пункта проведения ЕГЭ Светлана Везденева.

В этом году ЕГЭ по русскому языку обязательный. Только в лицее № 55 его сдают более 170 выпускников из 8 пензенских школ.

«Я считаю, что экзамен по русскому языку - это очень важный этап в жизни каждого выпускника и, безусловно, надо к нему готовиться с особой тщательностью. Потому что если экзамен по основному предмету не будет сдан, то аттестат не выдадут просто, и все», - рассказала выпускница Ирина Коваленко.

«Русский не особо сложный. Я учусь в социально-гуманитарном классе, вот 31-го сдал литературу, сейчас - русский. Готовился в основном к литературе, но и про русский не забывал. Сочинения в основном разбирал, на него больше ставку делаю. А тест напишу, там ничего сложного», - поделился выпускник Илья Кулаков.

На выполнение заданий ЕГЭ отводится 3 часа 30 минут. Результаты будут известны не позднее 22 июня.