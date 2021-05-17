Сетевое издание|18+|Понедельник|17 мая 2021|18:17
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+31oC
+32oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+29oC
+30oC
Завтра | Ясно |

Учеба

В Пензенской области более 10 700 школьников сдадут ОГЭ по выбору

Печать

Во вторник, 18 мая, у пензенских девятиклассников начнутся экзаменационные испытания по предметам по выбору. Участие в ОГЭ примут 10 730 школьников области.

18 мая ученики сдадут биологию, литературу, информатику и ИКТ, 19-го - физику, историю, 20-го - обществознание и химию, 21-го - географию, иностранные языки.

«В первый день, 18 мая, 1 070 девятиклассников напишут биологию, 2 484 - информатику и ИКТ, 40 - литературу», - рассказали в пресс-службе регионального министерства образования.

Резервные сроки проведения экзамена по выбору не предусмотрены. Испытания ребята будут проходить в своих школах. Начало в 10:00.

В 2020 году из-за пандемии у российских школьников отменили ОГЭ по выбору. Вместо них ученики выполнили контрольные работы.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте