В Пензенской области более 10 700 школьников сдадут ОГЭ по выбору

17.05.2021 | 16:29

Во вторник, 18 мая, у пензенских девятиклассников начнутся экзаменационные испытания по предметам по выбору. Участие в ОГЭ примут 10 730 школьников области.

18 мая ученики сдадут биологию, литературу, информатику и ИКТ, 19-го - физику, историю, 20-го - обществознание и химию, 21-го - географию, иностранные языки.

«В первый день, 18 мая, 1 070 девятиклассников напишут биологию, 2 484 - информатику и ИКТ, 40 - литературу», - рассказали в пресс-службе регионального министерства образования.

Резервные сроки проведения экзамена по выбору не предусмотрены. Испытания ребята будут проходить в своих школах. Начало в 10:00.

В 2020 году из-за пандемии у российских школьников отменили ОГЭ по выбору. Вместо них ученики выполнили контрольные работы.