В Пензенской области коронавирусом болеют 83 школьника

15.01.2021 | 17:29

В пятницу, 15 января, пресс-служба Министерства образования Пензенской области сообщила актуальные данные по зараженным инфекциями детям в регионе.

На эту дату от COVID-19 лечатся 83 ученика в 7 классах трех школ Бессоновского, Нижнеломовского и Пензенского районов, а также 14 воспитанников группы в детском саду областного центра.

«Из-за ОРВИ в настоящее время на карантин закрыта только 1 группа в детском саду», - уточнили в пресс-службе ведомства.

По состоянию на понедельник, 11 января, из-за коронавирусной инфекции было закрыто на карантин 7 классов в трех школах, расположенных в Кузнецке, Бессоновском и Пачелмском районах, распущены 5 групп в детских садах Пензы.