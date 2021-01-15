Сетевое издание|18+|Пятница|15 янв 2021|18:45
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-9oC
-8oC
Погода | Сегодня | Снег |
-12oC
-11oC
Завтра | Снег |
 

Учеба

В Пензенской области коронавирусом болеют 83 школьника

Печать

В пятницу, 15 января, пресс-служба Министерства образования Пензенской области сообщила актуальные данные по зараженным инфекциями детям в регионе.

На эту дату от COVID-19 лечатся 83 ученика в 7 классах трех школ Бессоновского, Нижнеломовского и Пензенского районов, а также 14 воспитанников группы в детском саду областного центра.

«Из-за ОРВИ в настоящее время на карантин закрыта только 1 группа в детском саду», - уточнили в пресс-службе ведомства.

По состоянию на понедельник, 11 января, из-за коронавирусной инфекции было закрыто на карантин 7 классов в трех школах, расположенных в Кузнецке, Бессоновском и Пачелмском районах, распущены 5 групп в детских садах Пензы.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость||

Мой дуреннь из похода педикулез припер

Гость||

Хорошо что не венерическое

Гость||

Смех хреновый,многие потом могут быть бесплодны после ковида. А это сломанные судьбы...

Гость||

Это почему бесплодными само придумало или кто подсказало?

Гость||

ПАТАМУШТА, Научные докла по ковиду детей публиковали ещё в середине лета. Инет в помощь.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте