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Учеба

Пензенцам рассказали о перспективах закрытия школ и детских садов

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Во вторник, 20 октября, губернатор Иван Белозерцев провел в соцсетях прямую линию с жителями Пензенской области.

За время подготовки к мероприятию пензенцы оставили более 1 100 вопросов, многие из них повторяются. Часть касается образования детей в условиях пандемии коронавируса.

Граждане высказали две диаметрально противоположные точки зрения. Некоторые просили перевести школы и вузы на дистанционное обучение и продлить каникулы, другие - оставить все как есть.

«Ситуация с распространением коронавирусной инфекцией нарастает, количество заболевших растет и в России, и в нашем регионе. Это вызывает беспокойство у меня как у губернатора и у каждого жителя Пензенской области», - констатировал Белозерцев.

Что касается обучения детей в школах, чиновники и руководство внимательно следят за развитием ситуации. Там, где есть случаи заболевания, принимается решение об уходе классов или целых школ на изоляцию.

«Пока ситуация дает нам возможность учиться в школах, если она будет ухудшаться, то, конечно будет принято решение отправить детей на дистанционное обучение, но пока в этом необходимости нет», - подчеркнул губернатор.

Пока не требуется и заранее уходить на каникулы. Планируется, что они начнутся 31 октября. Но если ситуация будет ухудшаться, каникулы продлят.

«Детские сады мы не планируем закрывать. Такая же ситуация, как по школам. Мы делаем все, чтобы минимизировать количество заболевших, это позволяет не закрывать учреждения полностью. Очень надеюсь, что такая возможность будет и впредь», - отметил глава региона.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

где же ваша вакцина, на которую опять хз сколько потратили??? трепались трепались, а щас обострение и про вакцину ничего))) опять ложь???

Гость||

Ребенок заболел, в классе у него болеют дети с сентября. Сегодня заболела и я.Муж на подходе. Учителей нет, болеют.

Гость||

Про ситуацию в какой области он говорит? Такое ощущение,что это не про нас. В школах куча больных учителей и учеников,а согласно губернатора «все под контролем»

Гость||

В школе учить некому, учителя на больничных. О каких школах говорил Иван Александрович, точно о пензенских?

Гость||

И не стыдно врать населению? Мы ж вас выбирали! Каждый день пятая часть заболевших это дети! Под каким контролем?

Имя: Гость
Комментарий:

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