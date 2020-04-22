Для пензенских родителей опубликовали телефоны директоров школ

22.04.2020 | 09:45

Родителям школьников Пензенской области, у которых возникают вопросы, связанные с обучением, посоветовали обращаться напрямую к руководителям образовательных организаций.

В региональном минобре пояснили, что директора обеспечивают процесс обучения, выдачу продуктовых наборов детям-льготникам, а также координацию социального проекта «Помоги учиться дома».

«Для быстрого, конкретного решения вышеперечисленных вопросов необходимо обращаться непосредственно, к директору школы. Для оперативной связи с родителями (законными представителями) несовершеннолетних у каждого руководителя образовательной организации есть рабочий телефон сотовой связи», - уточнил министр образования области Александр Воронков.

Номера телефонов опубликованы здесь. Звонить директорам можно по будням с 9:00 до 18:00.

«В случае если директор школы не идет на контакт, специалисты районных (городских) отделов/управлений образования, министерства образования всегда готовы оказать содействие в решении возникшей проблемы или дать разъяснения», - подчеркнул Воронков.

Из-за коронавирусной инфекции весенние каникулы в пензенских школах были продлены. С 6 апреля дети приступили к дистанционному обучению.

«Каждая образовательная организация выбрала, с учетом возможностей всех участников образовательного процесса, оптимальные варианты проведения занятий», - напомнил Александр Воронков.

Для обучения используются образовательные платформы, видео-конференц-связь, мессенджеры и телефонная связь. Взаимодействие между учениками и учителями координируют классные руководители.

Однако многие родители школьников недовольны тем, как организован процесс. Как свидетельствуют отзывы на форумах и в соцсетях, во многих случаях дистанционное обучение свелось к самостоятельному. Детей оповещают, что нужно прочитать в учебнике и сделать письменно, а потом фотографии выполненных заданий они отсылают учителю по электронной почте.