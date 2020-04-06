06.04.2020 | 15:48

Окончания затянувшихся весенних каникул дети и взрослые ждали с тревогой. Впереди были не привычные школьные будни, а непонятное дистанционное обучение. Первое утро у компьютеров оказалось нервным.

«Пытаюсь зайти на Российскую электронную школу, но ничего не получается!» - пожаловалась ученица.

«Сайт висит, задания узнавать невозможно. Он выдает либо ошибку, либо не загружается вообще», - отметила девочка.

Родители тоже переживали.

«Не вошли в РЭШ. Получается, нужно все время мониторить вход и работу сайта, каждые полчаса», - сообщил пользователь интернета.

«Доброе утро. Тоже не получается, не грузится страница», - рассказала горожанка.

«Не можем зайти! Я думаю, и не сможем. Давайте по учебнику заниматься?» - предложила родительница.

Сайты просто не выдержали такого наплыва посетителей. Педагогам пришлось быстро искать выход из ситуации.

«Моя классная руководительница прислала нам задания в Viber, теперь сижу и делаю», - описала найденный вариант школьница.

Как говорят в министерстве образования, педагоги могут использовать для дистанционного обучения самые разные способы: сайты, мессенджеры, на крайний случай даже телефонная связь подойдет.

«Каждое учреждение само для себя определяет оптимальный вариант по организации учебного процесса. Например, в школе Лермонтова села Засечного используют систему видео-конференц-связи, в гимназии № 1 города Пензы - Skype-сообщения, а в Губернском лицее используется платформа для проведения видеоконференций, онлайн-встреч и дистанционного обучения школьников Zoom», - объяснила первый заместитель министра образования Пензенской области Лилия Чащина.

За работу дети, как всегда, будут получать оценки. Но родители все равно сомневаются, что дистанционные уроки окажутся равны по эффективности обычным. Скорее всего, учиться придется и летом.

«Сейчас Министерство просвещения Российской Федерации на своих страницах в соцсетях говорит о том, что учебный год будет продлен до 8 июня, а 8 июня начинается единый государственный экзамен. То есть на две недели продлить учебный год. Мы с этим согласны. Я думаю, если мы после 30 апреля выйдем, до 8 июня, пересмотрев свои учебные планы и скорректировав их рабочие программы, педагоги успеют весь материал освоить», - изложила свое мнение Лилия Чащина.

До начала пандемии основной период единого госэкзамена планировался с 25 мая по 29 июня. ОГЭ дети должны были сдавать с 22 мая по 30 июня. Новое расписание школьных испытаний должно появиться в ближайшее время.

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