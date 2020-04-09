Пензенские школьники будут изучать только нужные для сдачи ЕГЭ предметы

09.04.2020 | 18:24

В Пензенской области принимаются беспрецедентные меры по организации учебного процесса, в первую очередь речь о выпускниках школ. Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции подготовка одиннадцатиклассников к ЕГЭ вызывает немало волнений как у них самих, так и у их родителей. Поэтому принято решение обучать детей дистанционно только по тем предметам, которые нужны им для сдачи единого государственного экзамена.

«И будет понятно, что мы даем им в этих сложных условиях возможность готовить именно те предметы, и психологически будут спокойны, что занимаются только тем, что им нужно», - пояснил заместитель председателя Правительства Пензенской области Олег Ягов.

Причем речь о факторе не только человеческом, но еще и техническом.

«Нельзя качественно обеспечить дистанционными технологиями. Поэтому только те предметы, которые выбрал учащийся для поступления, для сдачи в форме единого государственного экзамена с целью поступления в образовательные организации профессионального образования. Они должны качественно даваться», - отметил министр образования Пензенской области Александр Воронков.

По всем остальным предметам оценки выставят исходя из текущей успеваемости выпускника. Что касается учеников девятых классов, то им предлагается сконцентрироваться только на двух предметах - русском и математике.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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