07.04.2020 | 14:43

У восьмиклассников из школы имени Лермонтова села Засечного состоялся урок химии. Тема - кислоты. Но формулы писались учителем не мелом на доске, а выдавались им в виде слайдов на экраны компьютерных мониторов. Занятие проводилось не в классе, а дистанционно. Все дети находились дома.

Несмотря на расстояние, обратные химические реакции между учителем и учениками получились.

К таким видам занятий учитель химии Надежда Ануфриева была готова и раньше. Тем не менее, прежде чем приступить к дистанционным урокам, попробовала разные образовательные платформы.

«Это должен быть учитель, умеющий на ты работать с техникой и современными информационными технологиями. Это очень важная компетенция, которую требует сегодняшнее время, чтобы учитель был технически подкован и в любой момент на любой вызов времени мог реагировать», - рассказала она.

На уроке присутствовал весь класс Надежды Ануфриевой, а это 27 учеников. К ним также присоединились журналисты и монтажеры 11 канала, которые с любопытством следили за происходившим, а заодно проверяли свои знания по неорганической химии.

«Стоп коронавирус! Мы все переживем!» - отметила учитель.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.