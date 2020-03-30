30.03.2020 | 09:38

В Пензенской области все-таки сдвинули дату начала дистанционного обучения школьников.

Одна из родительниц поднимала этот вопрос в пятницу, 27 марта. Тогда начальник городского управления образования Юрий Голодяев заявил, что планы не изменились. «Дети дома, родители дома. Не вижу проблемы. Хорошее время для того, чтобы заняться образованием детей», - отметил он.

Из-за пандемии коронавируса весенние каникулы стартовали досрочно. Изначально предполагалось, что они продлятся до 31 марта включительно, а с 1 апреля начнется дистанционное обучение на платформе «Российская электронная школа».

«Для школьников, находящихся на плановых каникулах до 31 марта, будет увеличено каникулярное время до 5 апреля. С 6 по 12 апреля обучение будет проходить с использованием дистанционных технологий. Студенты колледжей приступят к обучению в дистанционном режиме с 6 апреля», - уточнили в пресс-службе регионального министерства образования.

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