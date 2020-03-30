В Пензенской области все-таки сдвинули дату начала дистанционного обучения школьников.
Одна из родительниц поднимала этот вопрос в пятницу, 27 марта. Тогда начальник городского управления образования Юрий Голодяев заявил, что планы не изменились. «Дети дома, родители дома. Не вижу проблемы. Хорошее время для того, чтобы заняться образованием детей», - отметил он.
Из-за пандемии коронавируса весенние каникулы стартовали досрочно. Изначально предполагалось, что они продлятся до 31 марта включительно, а с 1 апреля начнется дистанционное обучение на платформе «Российская электронная школа».
«Для школьников, находящихся на плановых каникулах до 31 марта, будет увеличено каникулярное время до 5 апреля. С 6 по 12 апреля обучение будет проходить с использованием дистанционных технологий. Студенты колледжей приступят к обучению в дистанционном режиме с 6 апреля», - уточнили в пресс-службе регионального министерства образования.
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Все эти школьники, особенно студенты, ходят сутками в магазинах, ещё больше заразы разносят. Сделайте патрули что ли какие, хотя бы после 21 часа гоните всех студентов по домам из магазинов. Лучше сидели и учились.