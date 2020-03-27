27.03.2020 | 09:46

В пятницу, 27 марта, в редакцию сетевого издания PenzaInform.ru обратилась жительница областного центра Елена Константиновна. Ее волнует вопрос о том, когда именно начнут учиться школьники.

«В Пензе было объявлено, что с 1 апреля у всех детей начнется дистанционное обучение. А В. В. Путин подписал указ, что с 30 марта по 5 апреля в стране выходные. Так когда? 1 или 6 апреля?» - захотела выяснить мать двоих учеников.

В Пензенской области из-за пандемии коронавируса весенние каникулы стартовали досрочно. Они проходят с 17 по 31 марта включительно. С 1 апреля планировалось организовать учебный процесс дистанционно - на платформе «Российская электронная школа» с использованием электронных учебников.

Начальник городского управления образования Юрий Голодяев заявил, что планы не изменились. «Дети дома, родители дома. Не вижу проблемы. Хорошее время для того, чтобы заняться образованием детей», - отметил он.

Однако многие, кто решил зарегистрироваться в системе заранее, столкнулись с трудностями.

«Дети учиться еще не начали, только регистрацию проходят, а сайт уже висит. Ох, чувствую, и научатся», - пожаловался один из жителей региона в соцсети.

Автор прикрепил к посту фотографию своего экрана. Судя по ней, войти на сам сайт электронной школы можно, но совершать какие-то действия внутри крайне сложно: то и дело высвечивается «Страница не найдена».

«У нас то же самое», «Чувствую, у всех такая проблема», «У всех, да», «То же самое!» - отреагировали на публикацию другие пользователи.

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