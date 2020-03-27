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Общество | Выяснилось, отложат ли дистанционное обучение из-за нерабочей недели

27.03.2020|09:46
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В пятницу, 27 марта, в редакцию сетевого издания PenzaInform.ru обратилась жительница областного центра Елена Константиновна. Ее волнует вопрос о том, когда именно начнут учиться школьники.

«В Пензе было объявлено, что с 1 апреля у всех детей начнется дистанционное обучение. А В. В. Путин подписал указ, что с 30 марта по 5 апреля в стране выходные. Так когда? 1 или 6 апреля?» - захотела выяснить мать двоих учеников.

В Пензенской области из-за пандемии коронавируса весенние каникулы стартовали досрочно. Они проходят с 17 по 31 марта включительно. С 1 апреля планировалось организовать учебный процесс дистанционно - на платформе «Российская электронная школа» с использованием электронных учебников.

Начальник городского управления образования Юрий Голодяев заявил, что планы не изменились. «Дети дома, родители дома. Не вижу проблемы. Хорошее время для того, чтобы заняться образованием детей», - отметил он.

Однако многие, кто решил зарегистрироваться в системе заранее, столкнулись с трудностями.

«Дети учиться еще не начали, только регистрацию проходят, а сайт уже висит. Ох, чувствую, и научатся», - пожаловался один из жителей региона в соцсети.

Автор прикрепил к посту фотографию своего экрана. Судя по ней, войти на сам сайт электронной школы можно, но совершать какие-то действия внутри крайне сложно: то и дело высвечивается «Страница не найдена».

«У нас то же самое», «Чувствую, у всех такая проблема», «У всех, да», «То же самое!» - отреагировали на публикацию другие пользователи.

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Гость|27.03.2020 10:14|

Путин Голодяеву - не указ.

Гость|27.03.2020 10:16|

родители дома, точно? родители-чиновники дома точно.

Гость|27.03.2020 10:19|

Руководство страны Обьявило выходной, а в Пензе как всегда закон не писан. Губернатор включи головы своих подчинённых, или вообще замени этих засидевшизся и одуревших чиновников. Путин говорит одно, а пензенский министр ему на перекор. Бардак в городе. 4115

Гость|27.03.2020 10:25|

Отключите телефоны на недельку, и будет всем счастье, и по совету проф.Преображенского не читайте прессу..нужно больше своими глазами смотреть, а не статьи мусолить и в коментах панику разводить.

Гость|27.03.2020 10:37|

родители работают дома удаленно. почему мы еще учить должны детей. а если двое детей, двое родителей? 4 колмпа что ли надо, чтоб работать и учитьсЯ?

Гость|27.03.2020 10:41|

Гость писал(a):

почему мы еще учить должны детей.
Можете не учить, дворники стране тоже нужны.

Гость|27.03.2020 10:44|

Гость писал(a):

почему мы еще учить должны детей.
Пошло нытьё, как чижало жичь. Вы знали, куда рожали.

Гость|27.03.2020 10:45|

Гость писал(a):

Пошло нытьё, как чижало жичь.
У местных развлечение такое - они всегда ноют.

Гость|27.03.2020 10:47|

Гость писал(a):

4 колмпа что ли надо, чтоб работать и учитьсЯ?
Кем вы работаете, что вам удаленно нужен комп на весь рабочий день?

Дядя Звонкий|27.03.2020 10:49|

Гость писал(a):

Кем вы работаете, что вам удаленно нужен комп на весь рабочий день?
Я работаю в ментовке, подметаю двор

Там где серый железный забор

Работа не крутая, но всё официально

Зарплата небольшая, но платят легально

тттц ттттц

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