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Учеба | В Пензе провели конференцию школьников «Земля родная»

02.11.2019|17:36
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Научно-практическая конференция школьников по краеведению «Земля родная» оказалась дважды юбилейной. Она проводится уже в 25-й раз начиная с 1994 года. В 2019-м ее посвятили 80-летию образования Пензенской области.

«Мы совместно с музеями, с высшими учебными заведениями разработали задания, давали их образовательным организациям. Организации, учителя выбирали интересующие их темы, в основном на собственном материале», - рассказал директор областной станции юных туристов Михаил Васильев.

Было предложено восемь направлений.

Работы школьниц из Богословки коснулись сразу двух - «Военная история» и «Земляки». Они решили рассказать о своих односельчанах, которые выполняли интернациональный долг в Афганистане.

«В основном собирали материал из музея, копались в архивах, но сложности возникли при монтировании видео, потому что это такая серьезная тема и, так как мы в этом мало что понимаем, пришлось разбираться. Мы посмотрели много видеороликов», - отметила ученица 9-го класса Богословской средней школы Татьяна Умрихина.

«Это был наш первый видеоролик, который мы сделали», - добавила ученица 9-го класса Богословской средней школы Алена Фабричнова.

Другой тандем - из разных пензенских школ, № 29 и 59. Активных девушек объединило молодежное экологическое движение «Зеленая волна», которое донесло их до бывшего Морозовского дендрария - существовал когда-то такой недалеко от села Поим Белинского района. Там до сих пор можно встретить уникальные растения.

«Ужасное состояние! Там все ограждено все, как памятник, но состояние ужасное», - сообщила ученица 11-го класса лицея № 29 Арина Кузьмова.

Победители конференции будут награждены в торжественной обстановке в Законодательном собрании Пензенской области. Также лучшие работы отправят в Москву на всероссийский этап.

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Гость|02.11.2019 19:20|

penzainform.ru писал(a):

«Ужасное состояние! Там все ограждено все, как памятник, но состояние ужасное»
Что нового сообщили нам эти юные пантюшественники? Что готов предпринять главарь банды?

Имя: Гость
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